Luciano, noto cantante e grande tifoso dell'Inter, ha parlato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Il prossimo derby col Milan è caricato fin troppo a pallettoni. A me interessa la vittoria matematica dello scudetto, prima arriva e meglio è. Se poi dovesse arrivare a questo derby, è chiaro che non si piange. San Siro diffonde 'Urlando contro il cielo' ogni volta che l'Inter segna, le voglio dedicare proprio questa canzone con l'augurio che venga suonata miliardi di volte"."Mi sa che per uno juventino Marotta sia forse il rimpianto più grosso. Da tre anni sta facendo miracoli insieme ad Ausilio con il mercato a budget zero. Inzaghi ha ragione a dire che valorizza economicamente i calciatori, è il miglior allenatore della Serie A. La vittoria contro la Juve forse non è stata la più bella, ma la più decisiva. Questo è il capolavoro di una squadra bellissima".