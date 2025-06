Juventus, senti l'ex compagno di Locatelli: 'In Serie A il Wydad si salverebbe, sarà motivato'

Getty Images

La Gazzetta dello Sport ha intervistato, giocatore originario di Busto Arsizio e cresciuto nel Milan (insieme al coetaneoper un lungo periodo), che ora indossa la maglia del Mas di Fes nella massima divisione marocchina e dunque conosce bene il, avversaria della Juventus nel match di oggi del Mondiale per Club: "È una squadra molto forte in Marocco, e in vista del Mondiale per Club si è rafforzata con tanti giocatori presi ad hoc sia in Africa che al di fuori del continente", le sue parole. "Quindi non è la stessa che noi abbiamo battuto sia all’andata che al ritorno... L’allenatore Benhachem è nuovo, ha fatto benissimo con il Zemamra, una squadra più piccola ed è poco conosciuto ma bravissimo. Con tutto il rispetto per il Wydad, che ha una delle tre tifoserie migliori al mondo, a livello tecnico-tattico la Juve normalmente non dovrebbe però temerlo: per ritmo, preparazione ed esperienza, la Juve ha dimostrato contro l’Al Ain di essere molto in forma".

- "È vero, contro il Manchester City ha disputato un ottimo primo tempo e neanche io me lo sarei aspettato: ha avuto due tre occasioni da goal molto chiare. Poi la differenza tra il Wydad e squadre come la Juventus è proprio che i giocatori con esperienza top in Europa ti puniscono al momento giusto, una questione mentale e non tecnica. Fa la differenza quanto e quando riesci a essere decisivo, la differenza tra il calciatore che vale un milione e quello che vale 40. Vedendo i due esordi, sarà una bellissima partita. Attenzione, l’Al Ain non era una squadretta. Ecco, il Wydad sarà motivato a palla".- "Il club ha voluto fare il pieno di esperienza internazionale e molti nemmeno parlano la stessa lingua. È stata proprio la strategia per questo Mondiale, essendosi peraltro trovato a cambiare allenatore a stagione in corso, quando la dirigenza ha scelto Benhachem al posto di Mokwena che aveva vinto tutto con il Mamelodi Sundowns e di fatto è un po’ il Guardiola del calcio africano, preso in teoria proprio in vista di questo torneo. Però poi hanno avuto il coraggio di cambiare i piani e di scommettere su un allenatore marocchino in ascesa. Ripeto, il primo tempo contro il Manchester City mi ha davvero sbalordito e io sono 'matto' di un ragazzo in particolare... È Zemraoui, centrocampista di una qualità impressionante, ancora molto giovane e destinato secondo me a fare il salto in Europa come numero 8 in mezzo al campo"."Eh, è una domanda curiosa perché ci sono così tante sfaccettature... Il Wydad gioca un calcio diverso rispetto a quello italiano e quando sono arrivato qua, da ignorante, avevo la presunzione di pensare che il livello fosse più basso rispetto a dove avevo giocato in precedenza. In realtà mi sono dovuto ricredere: è il livello più alto in cui abbia mai giocato, per distacco. Tornando alla domanda, direi che in Serie A sarebbe una squadra di medio-bassa classifica, una squadra che si salva ma con relativa tranquillità. Come il Cagliari, forse. Ripeto; qualità molto alta, professionalità... diversa".- "Con Manu ho condiviso tanto: non ho fatto solo il settore giovanile del Milan, ma ho mosso anche i primi calci all’Atalanta, siamo entrambi classe 1998. Sin da piccolino aveva una qualità tale che si capiva che sarebbe arrivato. Addirittura lo chiamavamo 'Zizou'! Aveva le stesse movenze di adesso e nessuno ha mai messo in dubbio il suo potenziale. Ha avuto qualche anno difficile, ma credo che questo sia il calcio: le prestazioni non possono essere sempre al massimo tra aspetto fisico e psicologico. Poi sappiamo bene che è più facile giudicare qualcuno piuttosto che emularlo e fare come lui".