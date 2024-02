Intervenuto in Mondadori Duomo a Milano, per la presentazione del suo libro intitolato Smile, il numero 10 delRafaelha parlato a ruota libera dei contenuti e temi espressi nel volume e, tra questi, cita anche Alessandro Del Piero. Le sue parole riportate da calciomercato.com:- "Non ci siamo sentiti, ma è un calciatore che guardavo da piccolo. Ho preso il numero 10 per i calciatori che portavano qualcosa di diverso, con magia. È un giocatore che è stato importante per il calcio. Il gol alla Del Piero (ride, ndr). Ci provo".