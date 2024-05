L'agente di Nicolò Zaniolo Claudio Vigorelli ha parlato ai microfoni di TMW del futuro del suo assistito ora all'Aston Villa ma che è stato anche accostato spesso alla Juventus. Le sue parole:"Ad oggi stiamo pensando soltanto a finire al meglio la stagione. Quella della Premier è stata una bellissima esperienza. Non è detto che non possa continuare. In questo momento ci concentriamo sul finale di stagione e sull’Europeo che è alle porte, poi valuteremo il da farsi con il mio assistito".