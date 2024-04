Dario, storico procuratore e agente fra gli altri del tecnico del Bologna, ha parlato a Radio Marte, emittente napoletana:"De Laurentiis ci aveva visto giusto su Thiago Motta, l'anno scorso il Bologna chiuse il campionato a 54 punti e quest'anno la squadra è più forte, ha un anno in più di lavoro, molti di quei giocatori hanno fatto in tempo a maturare e altri hanno appreso il gioco che vuole Thiago. La favola Bologna è esemplare, i giocatori hanno un comportamento fantastico in campo, non si buttano per terra, giocano benissimo e credono ciecamente in Thiago".