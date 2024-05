Le parole dell'agente di, Bart Baving:- Vediamo - ha detto a calciomercato.it -. Teun sta disputando una stagione fantastica, ha fatto tanti gol belli e importanti, inoltre è un calciatore con un rendimento costante, quindi sarebbe strano se altri club non lo seguissero. Sappiamo come funziona il calcio. Per ora lui è felicissimo di aver vinto l’Europa League con l’Atalanta e si concentrerà sul terminare bene la Serie A, visto che l’Atalanta può ancora arrivare terza, e poi sull’Europeo. Questo è tutto quello che posso dire per adesso.