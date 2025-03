Juventus, senti l'agente di Arthur: le parole sul futuro

Getty

Federico Pastorello, agente di, ha parlato del rendimento del centrocampista brasiliano attualmente in prestito al Girona ai microfoni di TMW. Arthur, di proprietà della Juventus, sta cercando di rilanciarsi dopo un periodo complicato, e il suo agente ha sottolineato i progressi fatti finora dal giocatore in Spagna.Pastorello ha evidenziato come il ritorno in Liga sia stato un fattore positivo per Arthur, che aveva già esperienza nel campionato spagnolo con il Barcellona. Dopo un avvio in cui ha dovuto recuperare la condizione fisica, il centrocampista ha iniziato a trovare continuità, tornando tra i titolari della formazione catalana. Ora, con nove partite ancora da giocare, il brasiliano ha l’opportunità di dimostrare il suo valore e convincere il Girona a trattare con la Juventus per un’eventuale permanenza.

Le parole di Pastorello: «Sta andando molto bene. Il campionato spagnolo lui lo conosceva, adesso ha giocato la sua seconda partita da titolare: ha dovuto recuperare chiaramente dal punto di vista fisico, perché purtroppo il fatto di rimanere fuori rosa complica molto le cose. Ma adesso sta molto bene e lo aspettano nove partite una dietro l’altra, dove dimostrare il suo valore. Poi vedremo se riusciremo a prolungare la permanenza oppure se poi si troverà qualcos'altro anche perché è un prestito secco dalla Juventus».Il futuro di Arthur, dunque, resta incerto, ma il giocatore sembra determinato a sfruttare al massimo questa occasione per rilanciarsi.