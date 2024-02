Il direttore sportivo del Frosinone, Guido, ha parlato a Tuttosport di un suo giovane centrocampista, cresciuto molto nell'ultima stagione. Chi? Marco, entrato di recente nei radar Juve: "Di Gatti sono orgoglioso, lo seguo e sta facendo bene. Deve abituarsi a quel livello, non scordiamoci che scalata ha fatto: ma è forte. Brescianini è un giocatore per me molto forte e può diventare da Juve, da Milan, da Inter, da Napoli... Perché ha tutti i requisiti: è un centrocampista completo, classe 2000, che viene da un settore giovanile importante come quello del Milan e sta facendo cose bellissime a Frosinone. Può stare in un grande club".