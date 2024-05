I futuro di Albert Gudmundsson è tutto da discutere e sarà certamente uno dei temi dell'estate di calciomercato. L'attaccante del Genoa è stato una delle rivelazioni della stagione, con la Juventus e anche l'Inter che l'hanno messo nel mirino e vogliono battere la concorrenza dei club inglesi, Tottenham in primis.Juventus, senti Gudmundsson: le sue parole sul futuroIntanto, lui, a CBS Sports ha dichiarato: ". Ma da quando mi sono trasferito in Italia, la situazione è cambiata un po'. Mi piace molto il Paese, mi piace il campionato, mi piace il calcio, mi piace la vita qui. Quindi, a dire il vero, non sono ansioso di lasciare l'Italia. Se devo lasciare il Paese e questo club (il Genoa, ndr) , deve essere per qualcosa di meglio perché mi sento davvero me stesso e sto bene qui. Non sono ansioso di lasciare l'Italia".