Messaggi anche per il mercato. Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini alla vigilia della gara con il Liverpool, ritorno dei quarti di finale di Europa League in programma domani alle 21 al Gewiss Stadium, ha parlato in conferenza stampa, toccando anche il tema mercato,Gasperini ha risposto così: "Koopmeiners sta giocando con l'Atalanta e sta giocando molto bene, ci auguriamo il prossimo mese di essere dentro a tutto,. Determinante sarà sempre la squadra, non solo chi fa gol, sarà fondamentale di tutti gli 11 e 16 nel loro ruolo".- "Non è tante le sorprese tattiche, quello che dobbiamo avere forte è la sensazione di poterci giocare la qualificazione, la voglia di fare risultato e non perdere, non abbiamo mai perso in questa competizione, vogliamo vincere, inaccettabile perdere con questo spirito e mentalità, in campo con il Liverpool pensando sia una squadra battibile.- "Ha la sua identità ben precisa, mi aspetto il miglior Liverpool, verrà a giocarsi tutte quante le sue chances, dovremo fare una grande partita per contrastare questa squadra e fare risultato. La difficoltà è che incontriamo il Liverpool, una squadra che fino una settimana fa era prima e imbattuta da tante gare. Non so bene quante volte l'ha ribaltata una gara, è importante l'approccio, il proseguo, il finale, in tutte le gare, è stato così anche in campionato, ci sono momenti delle gare in cui ci sono questi momenti, la forza è andare oltre gli episodi favorevoli o sfavorevoli che possono capitare".