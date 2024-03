Lungo intervista oggi sulle pagine de Il Secolo XIX per Morten, obiettivo di mercato dellaIl centrocampista danese del Genoa, fresco di rinnovo contrattuale fino al 30 giugno 2028, ha raccontato i motivi che l'hanno spinto a legarsi così a lungo con il Grifone: "Qui sono felice, mi sento bene. Il Genoa è il posto migliore per me, quello giusto per continuare a crescere. Mi piace tutto, dalla città ai compagni, dal mister alla società. La squadra è sempre più competitiva, sono arrivati tanti nuovi giocatori e devo ammettere che siamo diventati più forti anche grazie alla retrocessione. Ripartire tutti insieme ci ha dato entusiasmo e consapevolezza. Da quando sono qui non c’è stato un momento in cui ci siamo fermati, la società e la squadra hanno continuato a crescere, passo dopo passo".