"Thiago Motta ha le spalle larghe. Fa giocare in modo meraviglioso il Bologna. Se va alla Juve non è come Conte che vuole 300 milioni di spesa. E’ meglio questa squadra dove non ci sono giocatori viziati, già fatti che hanno vinto dove devi andare in conflitto se non gli vanno bene le cose", il commento di Paolo Di Canio a Sky Calcio Club su Thiago Motta. L'ex attaccante ha aggiunto: "Ci sono giovani di qualità e alcuni hanno grande esperienza: Bremer è da due anni li, Vlahovic e Locatelli sono dei nazionali, Chiesa ha vinto un Europeo, più Yildiz, Soulé se torna, Cambiaso che ha fame. Il progetto a lui piace, pensa che con questi giocatori può fare bene. Non dico vincere campionato, ma creare una filosofia nuova".