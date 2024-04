Hakansi racconta tra il serio e il faceto. Il centrocampista turco dell'Inter ha dichiarato in un'intervista a Gli Autogol: "Non sapevo cosa fosse il fantacalcio, poi leggendo tutti i messaggi che arrivano mi sono informato. Io non ci gioco, Sensi sì".- "Yildiz sarà candidato al Pallone d'oro tra pochi anni? Ha molto talento, è molto bravo e ha molta fame, sono d'accordo con Szczesny".