Matiased Enzosi sono messi ottimamente in mostra con la maglia delin questa stagione. I due argentini, ancora in prestito dalla, sono diventati dei giocatori importanti per. Ai microfoni di TV Play, il d.s dei ciociariha "promosso" i due argentini. Ecco le sue dichiarazioni.Soulé e Barrenechea pronti per essere protagonisti nella Juve? Per me possono stare nella rosa dei bianconeri senza dubbio, entrambi hanno tantissima qualità. Personalmente sono innamorato di Barrenechea, mi ricorda Rijkaard ai tempi del Milan. Il loro futuro? Non sta a me dirlo, la Juve gestirà al meglio la loro situazione