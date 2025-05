Juventus sempre avanti in una frazione di gioco: il dato

AFP via Getty Images

Se ladi Igorgiocasse soltanto i primi 270 minuti delle sue sei partite – ovvero i primi tempi – oggi parleremmo di un rendimento quasi perfetto: 15 punti su 18 disponibili. I bianconeri, infatti, sono sempre andati al riposo in vantaggio, tranne nella trasferta di Parma, chiusa sull’1-0 per i padroni di casa. Un dominio parziale ma costante, che racconta di un approccio efficace, aggressivo, ordinato.Il problema, però, arriva sistematicamente dopo l’intervallo. Nelle sei riprese giocate sotto la gestione Tudor, la Juve non ha mai vinto: tre pareggi (contro Genoa, Parma e Monza) e tre sconfitte (Roma, Lecce, Bologna). Un crollo verticale che certifica una fragilità fisica, mentale o forse anche tattica.

I numeri lo dimostrano con chiarezza: nei primi tempi solo il Napoli (16 punti) ha fatto meglio della Juve (15). Nei secondi tempi, invece, solo il Monza (1 punto) ha fatto peggio dei bianconeri, fermi a quota 2.Uno scenario diametralmente opposto rispetto a quello visto nei mesi con Thiago Motta in panchina: con l’italo-brasiliano, la Juventus era solo settima per rendimento nei primi 45 minuti (41 punti), ma saliva al quarto posto nella classifica dei secondi tempi, con ben 50 punti. Un segno, quello, di una squadra capace di crescere alla distanza, mentre ora accade l’esatto contrario.Serve una svolta. Perché nel calcio, come nella corsa, è il finale a determinare chi arriva al traguardo.