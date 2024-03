Con Nikola, laha fatto affidamento su un gruppo impressionante di giovani talenti, contando ben otto giocatori nati a partire dal 2002 in questa stagione di Serie A. Questo dimostra un impegno verso la valorizzazione delle nuove leve nel calcio. Un trend che, sebbene la Juventus si posizioni dietro al Milan (10), conta comunque un notevole impatto nell'evoluzione della squadra. Questo atteggiamento testimonia l'importanza di investire nella crescita dei giovani talenti, non solo per il presente, ma anche per il futuro del club, assicurando una solida base per le sfide a venire.