Juventus, sei punti per tornare al primo anno di Allegri: mai così male dal 2011

A due giornate dalla fine, laha una speranza, quella di tornare indietro di qualche anno e andare al primo anno di Massimiliano Allegri nella sua seconda esperienza in bianconero. Ed è una speranza che fa capire bene la situazione attuale della Juventus; emblematica del momento bianconero e della stagione in generale. Se la Juve vincerà le ultime due partite di campionato raggiungerà il numero di punti fatti nella stagione 2021/2022; ecco perché la "speranza".I bianconeri sono a 64 punti dopo 36 giornate, con una media di 1,7 punti a partita. Per sperare nella qualificazione in Champions è necessario battere Udinese e Venezia, sperando poi almeno un passo falso della Roma tra Atalanta, Milan e Torino. Ma al di là del raggiungimento o meno del quarto posto, si può già definire il campionato che sta per concludersi come il più deludente negli ultimi 14 anni in termini di punti conquistati.

Punti Juventus a fine campionato negli ultimi anni

Stagione 2024/2025: 64 punti (alla 36a giornata, al massimo chiuderà a 70).

Stagione 2023/2024: 71 punti

Stagione 2022/2023: 72 punti

Stagione 2021/2022: 70 punti

Pur tra mille difficoltà e critiche legittime, negli ultimi tre anni con Allegri in panchina la squadra aveva chiuso facendo in due circostanze più punti di quelli con cui finirà quest'anno e al massimo la coppia Thiago Motta/Tudor potrà raggiungere la quota punti del primo anno dell'Allegri 2.0. Per un campionato peggiore di quello attuale, bisogna tornare indietro al biennio Zaccheroni-Del Neri quando i bianconeri chiusero con 55 e 58 punti (stagione 2009/2010 e 2010/2011).Cambiano allenatori, giocatori e dirigenti, ma da almeno quattro anni la Juventus è una squadra da 70 punti in classifica, poco più o poco meno. Un rendimento che evidenzia come le riflessioni debbano andare oltre la superficie.