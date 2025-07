Juventus, sei giocatori sono incedibili

un' ora fa



La Juventus si ritroverà alla Continassa il prossimo 24 luglio. Pochi giorni di riposo ancora quindi per il gruppo squadra che sarà chiamato in settimana a rispondere agli ordini del tecnico croato Igor Tudor per preparare la nuova stagione che è alle porte. Tuttavia ci sono diversi nomi al centro del calciomercato, stando a quanto riferito questa mattina da La Gazzetta dello Sport soltanto sei giocatori sarebbero al momento ritenuti incedibili dalla dirigenza della Juventus. Si tratterebbe di Di Gregorio, Gatti, Cambiaso, Locatelli, Thuram e Kenan YIldiz. Tutti gli altri in caso di offerte irrinunciabili potrebbero lasciare Torino.