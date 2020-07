Sei anni fa, oggi, Antonio Conte lasciava improvvisamente la Juventus, al secondo giorno di preparazione e dopo aver vinto tre scudetti consecutivi. “C’è da comunicare la rescissione consensuale del contratto che legava me e la Juventus ancora per un anno - disse quel giorno - .C’è stato un percorso. Ho maturato delle percezioni e delle sensazioni che poi mi hanno portato a questa decisione”. Al suo posto arrivò Massimiliano Allegri tra lo scetticismo dei tifosi. In cinque anni, però, il livornese è riuscito a portare altri 11 trofei nella bacheca bianconera arrivando due volte in finale di Champions League. Sei anni fa, il giorno che ha cambiato per sempre la storia della Juve che ha continuato a fare quello che è nel suo DNA: vincere. Anche senza Conte.