Tiago Djalò, i segnali dall’allenamento della Juventus

Se, da una parte, i tifosi dellahanno imparato a conoscere Charlyche, probabilmente, sarà titolare contro il; dall'altra c'è un Tiagoche, ancora, aspetta di poter debuttare con la maglia bianconera indosso. Come si dice in questi casi, il centrale portoghese è un oggetto misterioso nella rosa della Juventus:. Anzi, nell'allenamento odierno è stato anche dopo i carichi di lavoro più pesanti. Per esempio, la Juve inizia con una serie di partitelle senza sosta, esercizi spezza gambe intervallati da brevissimi periodi di recupero. Poi si sposta a metà campo per i tre contro due e lui, impegnato nella fase difensiva, è presente e brillante sia a coprire la porta che durante l'allungo che lo riporta verso il centrocampo; mentre intorno a lui alcuni compagni si piegano sulle ginocchia.Anche in partitella,dimostra ancora di essere in forma., ad un certo punto mette entra duro e riconquista palla, ne fa le speseche crolla a terra e guarda Magnanelli invano, sperando in un fallo. Insomma, i segnali sono più che positivi: Tiago Djalò c'è e sta bene, presto potrebbero arrivare i primi minuti in campo.