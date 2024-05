Dal sito ufficialeSecondo giorno di lavoro sul campo per i bianconeri che, nella mattina di oggi – mercoledì 8 maggio 2024 – hanno proseguito la preparazione in vista del prossimo appuntamento che li attende.La Juventus, domenica 12 maggio alle ore 18:00, ospiterà la Salernitana nel match valido per la 36ª giornata di Serie A.Venendo all’allenamento odierno, una parte del gruppo ha svolto esercitazioni di reparto: i difensori e i centrocampisti si sono concentrati sulla costruzione della manovra, gli attaccanti sulle conclusioni.Allenamento congiunto con la Next Gen – chiaramente con chi non è sceso in campo ieri sera contro l’Arezzo – per coloro che non hanno giocato contro la Roma domenica. Per domani l’appuntamento è nuovamente fissato al mattino.