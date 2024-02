Quanto guadagna la Juventus con il secondo posto

Come cambia il futuro di Allegri

Dopo le difficoltà dell'ultimo periodo, il diktat in casaè chiaro: ripartire con determinazione dalla sfida contro il, puntando a mantenere il vantaggio in classifica fino al cruciale scontro con ila fine aprile. Sfruttando le distrazioni europee dei rossoneri e il vantaggio ottenuto nella partita d'andata a San Siro, il focus sarà sugli uomini chiave, sul calendario, sulle motivazioni e sulla Coppa Italia ancora in gioco. Questi sono gli elementi su cui Massimilianopunterà per mantenere alta la concentrazione della squadra.Come sottolinea la Gazzetta dello Sport oggi, è in ballo il futuro della; il secondo posto in classifica garantisce vantaggi finanziari significativi rispetto al terzo (), oltre alla possibilità di partecipare alla Supercoppa, raggiungibile anche tramite la finale di Coppa Italia.

Questa situazione potrebbe influenzare anche il destino del tecnico, Massimiliano Allegri. Cristiano Giuntoli, direttore tecnico bianconero, ha elogiato Allegri e ha aperto alla possibilità di un prolungamento contrattuale, evidenziando che la volontà è quella di continuare con lui. Sebbene Allegri abbia ancora un anno di contratto, è improbabile che la società voglia iniziare la prossima stagione con incertezze riguardo all'allenatore. È logico che un secondo posto in campionato e un trofeo conquistato rafforzerebbero la posizione dell'allenatore durante le trattative per il rinnovo.