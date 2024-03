Juventus, la partita di Chiesa e Vlahovic

Perché se da un lato è positivo il fatto che quando non c'è il primo c'è il secondo, dall'altro non sarebbe nemmeno male vederli entrambi al top nello stesso momento, inteso sia in senso ampio che in modo circostanziato, sulla singola partita., con il risultato che l'attacco dellacontinua ad avere due facce, mai sorridenti in contemporanea.Ieri sera, contro il, è stato l'azzurro a esultare, per un gol che gli mancava da tempo e che, per sette minuti, ha dato ai bianconeri la sensazione concreta di poter rimontare. A pochi metri, sullo stesso rettangolo verde, il serbo classe 2000 si disperava per almeno tre occasioni nitide gettate all'aria, per una scarsa precisione unita a un pizzico di sfortuna. Il 24enne, inoltre, ha perso in partenza l'occasione di riscattarsi subito. A causa di unrimediato da un severo Maurizio Mariani, non potrà infatti scendere in campo per il match di domenica prossima contro l', rimandando dunque l'appuntamento con il gol almeno di un'altra settimana.E qui si torna a quanto si diceva inizialmente., con il numero 7 che dovrà quindi necessariamente prendersi la Juve sulle spalle e cercare una continuità che in questa stagione non ha praticamente mai trovato. All'Allianz Stadium servirà il miglior Federico. Quello visto ieri sera allo stadio Maradona, l'unico in grado di far pesare un po' meno la mancanza del capocannoniere. Sul fatto, poi, che i due non riescano a essere più brillanti insieme, per una ragione o per l'altra, si potrà discutere a lungo...