Lasi trova di fronte a un bivio importante in merito al suo reparto difensivo, con la consapevolezza che potrebbe presto dover affrontare l'addio di. Il centrale brasiliano è al centro di un forte interesse da parte del Manchester United, il quale sembra pronto a presentare un'offerta che potrebbe oscillare tra i 60 e i 70 milioni di euro. Di fronte a una simile proposta, Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, potrebbe dare il via libera alla cessione.L'eventuale partenza di Bremer rappresenterebbe una perdita significativa per la Juventus, considerando il suo impatto sul campo e il suo potenziale di crescita. Tuttavia, nel calcio moderno, dove le dinamiche del mercato giocano un ruolo sempre più determinante, la squadra deve essere pronta ad adattarsi e a pianificare di conseguenza. Ne scrive Calciomercato.com.