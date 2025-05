Juventus, se non gioca Conceiçao? Tudor ha già scelto l'alternativa

AFP via Getty Images

Igorè uomo ottimista, ma anche di sostanza. E mentre si prepara alla sfida cruciale contro il Bologna, non si fa illusioni: per Teun, alle prese con il fastidioso dolore al tendine d’Achille, l’obiettivo realistico resta la panchina, come possibile arma a gara in corso. Per costruire la Juventus che dovrà andare a caccia della Champions al Dall’Ara, il tecnico croato guarda piuttosto altrove, partendo dalle poche certezze disponibili.Una di queste si chiama Nico Gonzalez. L’argentino, cresciuto calcisticamente sotto la guida di Vincenzo Italiano proprio come Dusan Vlahovic, sarà il punto fermo sulla trequarti. Il suo dinamismo e la capacità di accendersi tra le linee lo rendono imprescindibile nel 3-4-2-1 che Tudor ha deciso di mantenere anche in emergenza. Accanto a lui, si candida con forza Francisco Conceição. Il portoghese, mai titolare da quando Thiago Motta ha lasciato la panchina bianconera, è pronto a cogliere l’occasione complice la squalifica di Yildiz, assente sia contro il Bologna che contro la Lazio.

Ieri “Chico” ha usufruito di una giornata di riposo supplementare: niente passaggio alla Continassa, solo lavoro di recupero a casa, con l’obiettivo di tornare oggi in gruppo e mettersi a disposizione. Tudor riflette se dargli finalmente la maglia da titolare, premiando l’atteggiamento e i segnali positivi delle ultime settimane. L’alternativa? Un Weston McKennie più avanzato, da incursore atipico ma efficace, sacrificando un po’ di qualità per una dose in più di equilibrio.Sarà una trequarti inedita, con pochi punti fermi ma tanta voglia di sorprendere. Perché per conquistare la Champions serve coraggio. E Tudor sa che, per una notte così, anche un Francisco Conceição può trasformarsi in protagonista.