Perché la Juventus può credere allo scudetto

I motivi

Il rischio, di settimana in settimana, è che i giudizi cambino troppo in fretta e cambi soprattutto in maniera troppo netta l. La classifica è corta e una vittoria o un passo falso possono ribaltare le prospettive. Thiago Motta ha giustamente dato ragione all'allenatore del Milan, Fonseca, sul fatto che dopo così poche partite lo scudetto non si vince e non si perde. C'è chi parla di Juve che deve "per forza" lottare per lo scudetto e chi invece, come ad esempio Ivan Zazzaroni, ritiene un "miracolo" l'eventuale vittoria dei bianconeri.La storia dice però che i "miracoli" in Italia e in Serie A sono altri.viste le avversarie e gli ultimi cammini fatti in Champions.non lo può essere per tante ragioni. Perché c'è l'Inter Campione d'Italia, perché è una squadra rivoluzionata nella guida tecnica e nella rosa. Perché è tra chi lotta al vertice il gruppo nettamente più giovane di tutti.Da non essere favorita a parlare di miracolo però c'è in mezzo la realtà. Ovvero che per quanto ci siano altre squadre che partono avantiE per ora non è stato così. Non c'è nessuno che sta correndo senza fermarsi. Il Napoli deve dimostrare di poter fare un cammino simile a quello di due stagioni fa o a quello dell'Inter l'anno scorso, e il rendimento per ora non è quello. A proposito di Inter, i nerazzurri contro il Venezia hanno faticato rischiando nel finale addirittura di non vincerla.E poi,. E' la squadra che ha bisogno di più tempo per trovare una quadra definitiva, per inserire tutti i nuovi acquisti comeche per svariati motivi (non ultimo gli infortuni) non hanno ancora inciso. E se quando tutto sarà "sistemato", i bianconeri si troveranno ancora lì, a lottare, allora si aprirebbero scenari di altro tipo e che potranno sorridere alla Juve.