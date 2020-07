La Juve ha sette punti di vantaggio sull'Atalanta e otto sulla Lazio. Se stasera l'Inter vince diventa seconda ed i punti di vantaggio della Juve si riducono a sei. "Numeri alla mano - si legge su Sportmediaset - lo scudetto per la Juve non è a rischio. O meglio, non lo è se si escludono cadute rovinose e scenari per Sarri catastrofici che anche il più pessimista e disfattista fatica a intravedere. Calendario alla mano i bianconeri hanno tutto dalla loro parte: quella che alla ripartenza era indicata come la partita decisiva per il tricolore ha oggi un sapore molto diverso, perché la Lazio è ormai distante e attraversa un periodo di forte involuzione. Poi ci saranno Udinese e Samp fuori dalle sabbie mobili della lotta salvezza e infine Cagliari e Roma che a quel punto avranno probabilmente ancora poco da chiedere al loro campionato".