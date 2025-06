Juventus, scout al lavoro al Mondiale per Club: chi stanno seguendo

Tra i principali obiettivi di calciomercato della Juventus per l’estate 2025 c’è l’inserimento in rosa di un nuovo esterno destro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome in cima alla lista dei dirigenti bianconeri è quello di Wesley, talentuoso laterale del Flamengo, classe 2003.Il club bianconero segue da tempo il profilo del giovane brasiliano, ma nelle ultime ore l’interesse si è fatto più concreto. Alcuni emissari della Juventus erano presenti ieri sera al Mondiale per Club, in occasione della sfida tra Flamengo e Chelsea, proprio per osservare dal vivo la prestazione di Wesley. Un segnale chiaro di come la Juventus stia valutando seriamente un investimento sul giocatore.

Wesley è un terzino destro moderno, dotato di velocità, tecnica e buona propensione offensiva. Il suo profilo si adatta bene alle esigenze del nuovo progetto tattico di Igor Tudor, che richiede esterni capaci di spingere e garantire copertura.Il Flamengo, però, non ha intenzione di fare sconti: per portarlo via dal Brasile servono almeno 30 milioni di euro. La Juventus valuta, studia la formula giusta e potrebbe affondare il colpo nelle prossime settimane.