Le immagini del finale di partita tra lae ilstanno diventando virali sul web, scatenando vivaci discussioni tra i tifosi. Nel momento culminante, il giocatoreviene espulso e, prima di dirigersi verso gli spogliatoi, sembra ingaggiare un acceso confronto con l'allenatore Massimiliano Allegri, che appare visibilmente sorpreso dalla situazione. Questo episodio ha acceso ulteriormente i riflettori sulle tensioni interne alla squadra. Come già annunciato, Vlahovic sarà multato dalla società per il suo comportamento, aggiungendo ulteriore controversia a una stagione già travagliata per la Juventus.