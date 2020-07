"Scontro" tra giornalisti in diretta tv. E' accaduto dopo Sassuolo-Juventus su Sportitalia ed i protagonisti sono stati Giovanni Capuano e Alfredo Pedullà: "Come spiegare le amnesie della Vecchia Signora? Io penso che ci sia un problema serio a centrocampo - ha detto quest'ultimo -. La Juventus non ha dei calciatori con certe caratteristiche. Occorrevano dei giocatori di alto livello, forti anche in fase di interdizione". Giovanni Capuano ha risposto così: "Io non capisco certe tue parole. Dopo un pareggio dell'Inter proprio contro il Sassuolo hai fatto un processo ad Antonio Conte sottolineando tutte le responsabilità del coach salentino. Su Sarri invece non dici nulla. Possibile non abbia colpe?".



INTERISTA - "Tu parli così perché sei interista - la contro-replica di Pedullà - . Io invece non tifo Juventus e nemmeno Inter. Sarri ha le sue responsabilità, ma dico anche che il mercato condotto dalla Juventus non è stato perfetto, anzi".