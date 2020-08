1









Scelta fatta per il nuovo attaccante. La Juventus è a caccia di un nuovo numero 9 per la prossima stagione e secondo quanto riporta Calciomercato.com la scelta di Paratici è chiara. I nomi sul tavolo sono ancora svariati, restano in pole Jimenez e Milik ma chiunque arriverà lo farà con una formula ben precisa: la stessa con cui è arrivato Arthur, ovvero uno scambio di alto livello, tra giocatori top. ​L'obiettivo è quello di limitare al massimo l'esborso cash per quello che di fatto sarà l'erede di Gonzalo Higuain. La volontà è quindi quella di acquistare il prossimo bomber con uno scambio.



IL PUNTO - "L'affare più convincente è ancora quello legato ad Arkadiusz Milik - si legge - : il Napoli deve venderlo, l'accordo col giocatore è già trovato e c'è tempo per incastrarsi con una soluzione legata alle contropartite. Tra le complicazioni per Bernardeschi che il Napoli gradisce ma anche le idee Pellegrini e Romero, la Juve sta spingendo forte in direzione Milik. Non dovesse arrivare, la strategia rimarrebbe vincolata agli scambi per un nuovo attaccante e non a spese folli. Avanti su questa strada. Per un Arthur-bis".