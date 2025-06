Juventus, scatta l'operazione Mondiale per Club: si riparte agli ordini di Tudor in attesa di conoscere il futuro

AFP via Getty Images

Lunedì 2 giugno. Giornata di festa, ma non per la. Dopo aver strappato, con le unghie e con i denti, un vitale quarto posto in campionato, valso la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, i bianconeri si ritrovano alla Continassa per avviare il percorso di avvicinamento al Mondiale per Club.Proprio così, perché la stagione della Juve è tutt'altro che finita. A partire dal 14 luglio, infatti, prenderà il via la prima edizione del torneo iridato con format rivoluzionato a 32 squadre e il 18, i bianconeri debutteranno contro l'Al-Ain, formazione degli Emirati Arabi, allenata dall'ex Monaco Leonardo Jardim.

Si riparte, dunque, agli ordini di Igor Tudor che grazie al quarto posto conquistato in campionato ha visto scattare l'opzione in suo favore che gli ha consentito di prolungare il proprio rapporto con il club fino al 30 giugno 2026. E nelle ultime ore starebbe prendendo quota l'ipotesi che vedrebbe il tecnico croato al timone del club per un altro anno. Tra poco più di due settimane, poi, si farà sul serio: dopo l'Al-Ain (18 giugno), la Juve affronterà lo Wydad Casablanca (22 maggio) e il Manchester City, con il faccia a faccia con la squadra di Pep Guardiola previsto per il 26 maggio.In attesa di sciogliere i nodi sul futuro, la Juve riparte dalla Continassa e lo farà inizialmente con pochi giocatori a disposizione visti gli ormai imminenti impegni dei calciatori bianconeri convocati dalle rispettive nazionali, ritrovando anche alcuni giocatori di rientro dai prestiti, su tutti qelli di Kostic e Rugani, i quali potranno tornare molto util alla causa binaconera.Ci sarà, dunque, da divertirsi in attesa che le prossime mosse societarie vengano progressivamente chiarite. Ma intanto ciò che conta è il presente. E il presente si chiama Mondiale per Club, ma soprattutto si chiama Igor Tudor.