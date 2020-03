I calciatori di Serie A sono molti attivi nei social in questo periodo. Con la Serie A ferma a causa del Coronavirus, i social sono diventati fondamentali per i tifosi e i calciatori stessi. Ultimo, il botta e risposta fra il numero 10 bianconero Paulo Dybala e l'ex difensore centrale della Juventus Medhi Benatia. Attraverso le storie di Instagram, i due calciatori si sono scritti, con il marocchino che ha pubblicato la foto del figlio con la maglia della Joya e con il seguente testo: "Sei forte fratello". Dybala, ha risposto al suo ex compagno e ha commentato: "Numero uno amico mio". Sempre amici. dentro e fuori dal campo.