Getty Images

Juventus, Savona resta dopo il rinnovo? Le parole dell'agente

un' ora fa



Le parole, a ilBianconero, di Michele Puglisi, procuratore di Nicolò Savona che solo pochi giorni fa ha firmato il rinnovo alla Juventus fino al 2030.



Con questo rinnovo si aprono naturalmente diverse possibilità per il futuro: la sua permanenza a Torino è un obiettivo per la prossima stagione o ci sono anche altre piste?



"Penso che oggi bisogna avere un'idea che è quella del momento attuale. Il momento attuale dice che abbiamo rinnovato il contratto e il giocatore è felice alla Juve. Tutti sappiamo quali possono essere le esigenze e le opportunità dettate dal mercato, ma non è un pensiero che oggi andiamo a sviluppare. Come sempre si starà attenti a tutto quello che capita e semmai ci si confronterà sulle opportunità, ma oggi nessuno ha questo in testa".