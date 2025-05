Savona, Mbangula e Rouhi: scenari da plusvalenze, e occhio ad Adzic

Getty Images

Se da un lato la concentrazione della Juventus è tutta puntata al finale di campionato , dall'altro non si può evitare di pensare alle conseguenze e agli scenari futuri.è una condizione irrinunciabile per i bianconeri, con o senza Tudor: dal piano economico a quello sportivo, il quarto posto concederebbe un sospiro di sollievo prima di costruire la prossima stagione.In ogni caso, però, il futuro della Juventus passerà da alcune valutazioni anche dei giocatori in rosa: la lente d'ingrandimento si sposta perciò sulle plusvalenze, che alla Continassa si accostano a tre nomi in particolare, più uno.hanno guadagnato, ognuno in modo diverso, fiducia anche in Prima squadra e dunque il loro valore può essere una carta importante per la prossima stagione.

Savona, Mbangula e Rouhi: scenari diversi, ma potenziali plusvalenze

Il discorso Adzic

E il giocatore in più? È, ma la sua situazione è diversa: ci arriveremo.Savona è tornato titolare dopo tanto tempo, per la prima volta con Igor Tudor: il classe 2003 ha dimostrato di essere un'ottima soluzione in questo finale di stagione anche come braccetto , ruolo che non aveva ricoperto con Motta ma connella scorsa annata., invece, non è più sceso in campo dall'arrivo dell'allenatore croato, ma ha vissuto fin qui una stagione importante per il suo percorso: dall'esordio con goal contro ilalla rete in Champions contro il, il valore del belga è senza dubbio cresciuto.Lo scenario futuro, perciò, coinvolge anche i due talenti provenienti dalla Next Gen: la Juventus potrebbe ricavare una ventina di milioni di euro dalle eventuali cessioni, che sarebbero plusvalenze importanti per il mercato e la costruzione della rosa futura. Discorso diverso invece per, che ha trovato meno spazio dei due compagni in Prima squadra, e dunque potrebbe partire perLa stagione di Adzic non è stata semplice: il talento montenegrino ha avuto un percorso complicato a causa dei ripetuti infortuni, e ha trovato poco spazio con Thiago Motta, che lo ha schierato in tre occasioni, mentre Tudor lo ha fatto entrare nei minuti finali della gara diIl classe 2006 ha trovato più spazio, mettendo minuti nelle gambe e mostrando le sue giocate, fondamentali per Brambilla e per i playoff. Il suo futuro, come anticipato, potrebbe prendere un'altra direzione: per Adzic è più probabile, con l'obiettivo di aggiungere sempre più continuità e crescere in una squadra da protagonista.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui