Al termine della partita tra Juventus e Juventus Next Gen, Nicolò Savona ha parlato in zona mista per parlare del proprio futuro e di come è stata la sua esperienza in prima squadra durante il ritiro estivo:



LA PRIMA SQUADRA - "Restare con Thiago Motta? La speranza di rimanere c'è sempre. Ho fatto il ritiro con la prima squadra, mi sono trovato molto bene e speriamo di rimanerci. Le poche alternative in questo ruolo possono giocare a mio favore? Possiamo dire di sì, speriamo sia così".



IL RITIRO - "E' stata una bellissima esperienza al centro Adidas. Le strutture erano stupende e ci siamo trovati molto bene".



LA NUOVA STAGIONE - "Prima squadra o Next Gen non fa differenza. La gestione viene da sé".



COSA CHIEDE THIAGO MOTTA - "Vuole che uno dei quattro difensori vada in mezzo al campo creando una sorta di difesa a tre. Un terzino e un difensore centrale in mezzo al campo".



CONSIGLI -"Ho ricevuto consigli da tutti: Danilo, Cambiaso, Locatelli, Nicolussi Caviglia e Gatti. Un po' tutti".



L'AMICHEVOLE IN FAMIGLIA - "Giocare contro la prima squadra è stata un'emozione grandissima al di là del risultato".