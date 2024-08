Attraverso i propri canali social, Nicolòha condiviso la propria gioia dopo il rinnovo firmato con lafino al 2029:"Oggi per me è una giornata speciale, una giornata che non dimenticherò mai perché si è avverato un sogno, quello di firmare un nuovo contratto con la squadra che ho sempre amato, tifato e che tutt’ora continuerò a fare…sono contentissimo e orgoglioso di aver raggiunto questo traguardo perché per me la Juventus è sempre stata casa".