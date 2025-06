Juventus senza Savona con il Real Madrid: le soluzioni in difesa per Tudor

AFP via Getty Images

La Juventus è uscita dalla gara con ilcon diversi spunti per riflettere e consapevolezza di dover migliorare ancora tanto. E un infortunio, nemmeno così leggero: Nicolò Savona ha rimediato una lesione capsulo-legamentosa di alto grado alla caviglia , e verrà rivalutato tra un mese. Lo stop del classe 2003, dunque, sarà lungo e non gli permetterà di rientrare presto.Proprio per questo, oltre a ragionare su cosa non ha funzionato nella scorsa partita, Tudor deve anche ridisegnare la difesa della Juventus. Non suonano certo come parole nuove, anzi: nella parentesi finale della scorsa stagione, l'allenatore croato si è trovato spesso, soprattutto per il reparto arretrato.

Chi può schierare Tudor in difesa

Oltre il Real Madrid: le ultime sul mercato per la difesa

In questo caso potrebbero esserci più soluzioni, ma resta da comprendere quale sarà la strategia del tecnico bianconero, che contro il Manchester City ha optato per un turnover ampio, perciò i prossimi giorni saranno utili per indirizzare i suoi pensieri.Senza Savona Tudor può comunque schierare la linea difensiva a tre, come ha già fatto in passato anche in campionato. Una prima soluzione potrebbe essere l'esordio dal primo minuto di, anche se l'ex Empoli è stato al centro di diverse voci di mercato nelle ultime settimane e dunque non sembra totalmente certo di una permanenza.Al momento, però, Rugani è negli USA e si allena con la squadra, dunque può senza dubbio rappresentarePiù difficile, invece, vedere titolare, che con ogni probabilità non scenderà in campo al Mondiale per Club ma lavorerà nell'ottica della prossima stagione. Un'altra idea potrebbe essere, che anche con Tudor ha ricoperto il ruolo di difensore centrale, sempre in situazione di emergenza per i bianconeri.Occhio, naturalmente, anche a: il numero 4 non ha ancora recuperato totalmente dall'infortunio che lo ha tenuto fuori per più di un mese, perciò forse è ancora difficile vederlo titolare. In situazioni di emergenza, però, può essere un'idea per Tudor, che può schierarlo per una parte del match. Infine può esserci anche spazio per, che ha già giocato come braccetto, anche se non si tratta del suo ruolo ideale: in questo caso Tudor dovrebbe ridisegnare anche la linea dei quattro centrocampisti.L'assenza di Savona accende ancora una volta la luce sulla difesa della Juventus, ma le cose vanno viste senza dubbio ad ampio raggio. Anche la gara con il City ha mostrato tante lacune e difficoltà dei bianconeri, che avevano già scricchiolato contro il. Proprio per questo, tra i pensieri di Damien Comolli c'è senza dubbio anche quello di rinforzare la linea difensiva.Il preferito di Tudor è il capitano del Marsiglia Balerdi , ma al momento il club francese fa muro e non sembra intenzionato a cederlo. Tra i nomi che circolano intorno ai bianconeri ci sonodel West Ham,del Bolognadello Stoccarda e, ancora una volta,del Barcellona.





