LaWomen scende in campo a Biella per l'ultima giornata dal girone di andata di poule Scudetto. Le bianconere escono con tre punti e qualche fatica: al vantaggio neroverde di Chiara Beccari risponde prima Boattin e poi Nystrom. Le nostre pagelle:incerta in qualche costruzione dal basso. Brava nella presa sulla conclusione di Zamanian nel primo tempo, sul gol di Beccari può fare poco.Spinge, si propone e chiude con attenzione. Una delle più attive. Dal 76'S.V.- Un buon primo tempo, macchiato dall'ammonizione un pizzico ingenua.Troppa distanza e troppa facilità nel far andare al tiro Beccari sulla rete del vantaggio.200 presenze con la maglia della Juventus Women, il gol del pareggio è un capolavoro, un mancino perfetto. Ci pensa lei.Luci e ombre in un pomeriggio non cosi facile senza la compagna di reparto Caruso.Fatica, ancora una volta. Pochi palloni toccati, poco propositiva.un dribbling subito su Philtjens con cui si conquista una buona punizione. Poi lentamente esce dalla gara. Dal 62'6,5 la zampata che vale i tre punti è sua.Un corpo estraneo, mai nel vivo del gioco, mai in partita. Un colpo di testa che si infrange sul muro neroverde, niente di più. Dal 62'non brillante.Non è una novità il suo egoismo ma quando arriva sotto porta non è lucida. Una delle peggiori, eppure con le sue qualità...Ma quanto lavora, si spende sempre per la squadra, vede gioco. Non segna ma è preziosa.- Un sospiro di sollievo, tre punti importanti che regalano la prossima Champions ma a volte le idee di gioco sembrano mancare.