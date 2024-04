WOMEN, JUVENTUS-SASSUOLO: LA CRONACA

calcio d'inizio alle 14.30



WOMEN, JUVENTUS-SASSUOLO: LE FORMAZIONI UFFICIALI

Juventus Women

Peyraud Magnin

Gama

Cantore

Girelli

Boattin

Grosso

Beerensteyn

Salvai

Echegini

Lenzini

Gunnarsdottir



Sassuolo

Durand

Philtjens

Pleidrup Gram

Jane

Pondini

Sabatino

Beccari

Orsi

Kassandra

Filangeri

Zamanian

Torna in campo laWomen dopo la sconfitta di lunedì contro la Roma allo stadio Tre Fontane. Bianconere che scendono in campo contro ildi Gianpiero Piovani e delle ex bianconere Chiara Beccari, Annahita Zamanian e Benedicte Simon. Una gara in cui servirà un solo punto per la qualificazione aritmetica alla prossima Women's Champions League. Non possono essere della partita Arianna Caruso e Barbara Bonansea che scontano un turno di squalifica.