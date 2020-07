5









Sarri trema e in caso di eliminazione dalla Champions League contro il Lione rischia di essere esonerato. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, il giudizio della dirigenza sull'operato dell'allenatore bianconero è sospeso fino alla prossima settimana. A quando, cioé, il Lione arriverà a Torino per giocarsi l'accesso ai quarti di finale di Champions League. ​ "Lo scudetto rappresenta il minimo sindacale - si legge -, il gioco latita, di musi lunghi (pure illustri) ce ne sono in abbondanza, nel complesso i numeri che hanno portato al titolo non sono di certo da Juve. Al netto di tutto questo, in un contesto storico senza precedenti, servirà in ogni qualcosa di clamoroso per fare in modo che la società bianconera possa decidere di cambiare l'allenatore. Ma quel qualcosa di clamoroso ha dei connotati non sono più impronosticabili come poteva essere un mese fa, un'eventuale eliminazione con il Lione sarebbe proprio il fattore in grado di far saltare la panchina di Sarri".



PREPARAZIONE - E da oggi, di fatto, inizia la missione Lione. In mezzo l'ultima appendice di campionato che vuol dire niente sia per Juve che per Roma, già sicure dei rispettivi posizionamenti in classifica. "Confusione, tensione, stanchezza - continua il quotidiano -. C'è un po' di tutto in questo momento, anche perché la volata lunga verso il Lione ha sì recato in dote il nono scudetto di fila, ma pure una serie di risultati preoccupanti: a luglio sono appena 11 i punti conquistati sui 24 a disposizione, in sole due occasioni la Juve ha ottenuto la vittoria con due gol di scarto (quel che servirà in Champions), da un blackout all'altro i bianconeri hanno perso giocatori e sicurezze. Così quando mancano sette giorni all'alba, tutti sanno che questa volta una partita può determinare il futuro di tanti, soprattutto di Sarri".