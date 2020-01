La Juventus vuole subito reagire al ko subito contro il Napoli domenica sera e l'occasione giusta si chiama Fiorentina che arriva all'Allianz Stadium domenica 2 febbraio alle ore 12.30. Ieri il club bianconero ha trasmesso in diretta l'allenamento degli uomini di Sarri con il tecnico che ha ripetuto più volte i suoi concetti di calcio alla squadra. "Segui la palla, segui la palla, siamo lontani!", urlava il tecnico durante la sessione di allenamento. Sarri vuole una squadra più corta che quando perde palla è subito in grado di recuperarla. "Segui la palla, se si perde dobbiamo essere lì!" l'altra esclamazione che, come riporta Tuttosport, è stata ripetuta più volte durante l'allenamento.