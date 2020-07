Nel corso della conferenza stampa di oggi, Maurizio Sarri ha cercato di spiegare il motivo delle tante rimonte subite dalla Juventus in questa stagione: ​"In questo momento bisogna avere riferimenti molto diversi rispetto a un periodo normale della stagione, sono all'ordine del giorno in quasi tutte le partite, ci sono componenti che rendono campionato e risultati atipici. Ci si gioca la stagione a luglio, non era mai successo nei passati 100 anni..."



Nel video la risposta integrale di Sarri: