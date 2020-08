1









L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport conferma che il posto di Maurizio Sarri è in bilico e a proposito della sfida di ieri allo Stadium scrive: "Il dovere del tecnico era portare la Juventus tra le prime 8 d’Europa, obiettivo che nel quinquennio di Massimiliano Allegri non è stato centrato solo una volta. La squadra era inevitabilmente stanca dopo il tour de force in campionato, ma è sembrata anche rassegnata, un po’ come il suo allenatore che non è riuscito a infondergli quella ferocia vista tante volte in passato allo Stadium. Come se sapesse già che il suo destino è segnato. L’uomo scelto dalla dirigenza bianconera per la rivoluzione del bel gioco rischia di andarsene dopo un anno con il minimo sindacale a casa Juve (lo scudetto) e senza aver portato quel cambiamento di filosofia che tutti s’aspettavano. Partita dopo partita s’è spento, risucchiato dall’incapacità di trasformare la squadra nella sua creatura".