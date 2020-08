No a Maurizio Sarri, sì al gioco. Come si legge su Tuttosport: "Il benservito a Sarri non necessariamente coinciderà con l'abiura del progetto legato al sarrismo. Cioè ad un calcio (una Juventus) divertente, europea, organizzata. Tutta roba, cioé, che a Pirlo garba parecchio. Garba perché questo calci qui Pirlo l'ha giocato da calciatore e l'ha studiato allorché ha scelto di intraprendere la nuova avventura in panchina [...] Resta il dubbio che senza certe frasi fuori luogo in pubblico, certi modi fin troppo diretti negli spogliatoi, con un diverso stile e un po' più di diplomazia resta il dubbio che Sarri avrebbe avuto quest'anno - al di là della batosta o meno in Champions - una seconda occasione per rivoluzionare il calcio della Juventus".