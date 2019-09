Maurizio Sarri parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Bayer Leverkusen. Segui le sue parole in diretta: "Turnover? Se uno ha le idee chiare sul Bayer non può pensare all'Inter. Sono ad un punto dal Bayern in Bundes, hanno il maggior possesso palla ed i migliori parametri fisici del campionato tedesco dove la media è solitamente alta. Fisicamente sarà una partita di grande impegno. Mi ha sorpreso per facilità di palleggio perché riescono a tenere il pallone per larghi tratti della partita. Pensare oltre a domani sarebbe un errore clamoroso".



HAVERTZ - "Unisce grandi qualità fisiche a grandi doti tecniche. Lo stanno usando dietro l'attaccante centrale o esterno. Vedendolo giocare viene da pensare che possa fare anche il centrocampista. E' un '99 e di sicuro diventerà uno dei giocatori più importanti d'Europa".



CHAMPIONS - "Il nostro punto di maturazione spero sia basso, vuol dire che abbiamo grandi margini di miglioramento. Dobbiamo scendere in campo con l'obiettivo massimo sapendo che ci sono altre 9-10 squadre con la stessa forza nostra. Gli episodi possono essere fondamentali. Abbiamo un obiettivo solido ma la Champions può dipendere anche da altri fattori, anche casuali. Non mi porrei obiettivi se non quello di passare il turno e poi vedere turno per turno dove andare. Chiaro che poi l'obiettivo è andare fino alla fine".



RAMSEY - "Mi aspetto una grande partita domani, abbiamo necessità di fare un grande risultato domani. Da domani alle 11 inizieremo a pensare alla prossima partita. Tra oggi e domani vorrei avere un gruppo focalizzato solo su questa partita. Aaron sta venendo fuori da un infortunio lungo e brutto. Ha ancora margini di miglioramento visto che ha fatto tre spezzoni di partita consecutivi, mi ha sorpreso per come si è inserito velocemente ma penso e spero che abbia ancora margine"



GIOCO - "Secondo me a Brescia abbiamo fatto meglio che contro la Spal. Il Brescia era andato sopra e sono in grande forma, lo hanno dimostrato anche ieri. Vedo un grande livello di applicazione durante gli allenamenti e questo mi fa pensare che piano piano miglioreremo. E' aumentata la capacità di palleggio, ora dobbiamo andare al livello successivo e velocizzare questo palleggio. Dobbiamo pensare alla concretezza offensiva perché secondo la nostra società di statistiche abbiamo create 21 palle gol nelle ultime due partite segnando solo quattro gol. E' una cosa su cui si può migliorare, non vorrei che ci mancasse qualcosa a livello di cattiveria".



ANCORA CHAMPIONS - "Io penso che per un allenatore e un calciatore la Champions è il top. Dovremmo essere anche in grado di divertirsi e avere come primo pensiero quello di andare in campo nella partite migliori d'Europa. Non vorrei che prevalesse una sensazione di pesantezza senza senso. In questo periodo storico una squadra italiana non può essere tra le strafavorite. Le favorite sono le inglesi per i motivi che sappiamo tutti. Queste partite devono essere giocate con grande livello di soddisfazione".



RONALDO DYBALA HIGUAIN - "L'ipotesi è affascinante, per uno che siede al bar è bellissima, per uno che deve dare un equilibrio alla squadra è un'ipotesi che in questo momento per il nostro livello di maturazione possiamo prendere in considerazione per spezzoni di partita. Spero che la squadra sia velocemente pronta anche a questa eventualità perché secondo me alla fine si può anche provare".



LEVERKUSEN - "Nelle ultime tre partite abbiamo avuto un netto miglioramento sotto tutti i punti di vista. E' chiaro che confrontare dati fisici da una partita all'altra è difficile. Ci sono variabili che condizionano. Il tempo effettivo non è mai lo stesso, così come la lunghezza del campo in cui si gioca. A livello qualitativo siamo saliti molto. Abbiamo valori buoni in assoluto nelle ultime tre partite. La condizione fisica sembra in crescendo ma è in stretta dipendenza dalla condizione mentale e dallo spirito di sacrificio della squadra in certe partite. Se si parla di puri numeri sono confortanti ma non paragonabili a quelli del Leverkusen che sono straordinari. Chi può riposare? Non so, ieri abbiamo fatto defaticamento oggi facciamo un allenamento quasi normale, prima voglio vedere dati medici e fisici, poi la valutazione finale va all'occhio".



OCCASIONI - "Non è detto che queste 21 palle gol siano capitate solo agli attaccanti. E' un dato che per ora ci deve fare solo riflettere. Per ora è un dato quasi indifferente ma da monitorare".



