La Juve cerca gol. I bianconeri sono il quarto miglior attacco della Serie A. Come scrive La Gazzetta dello Sport "​la prima promessa che Sarri fece a Cristiano Ronaldo fu quella di garantirgli più munizioni per arricchire il suo bottino. CR7 in campionato ha fatto due gol in più rispetto alla stessa giornata della scorsa stagione (19 a 21), però ha tirato meno in porta (130 conclusioni a 159). In generale, la Juventus ha una media gol più bassa del 2018-19 (1.9 contro 2.1) con gli stessi tiri totali ma sono di più nello specchio. Ecco perché Sarri sta cercando di rendere la squadra più produttiva e più concreta".