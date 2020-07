Danile Rugani è pronto a tornare tra i titolari contro l'Udinese. Maurizio Sarri l'ha difeso in conferenza stampa dopo la brutta prestazione di Milano contro il Milan: ​"In momenti della stagione meritava di giocare di più, se non ha giocato è responsabilità mia. Al Milano fino al 60' aveva fatto bene come gli altri, poi è rimasto coinvolto in un crollo di squadra ma non causato da Rugani, non sono d'accordo con le critiche su di lui. Ha giocato poco perché in certi momenti della stagione abbiamo ritenuto che l'esperienza e la personalità di Bonucci erano estremamente importanti ma in questo senso le responsabilità sono anche dello staff tecnico".