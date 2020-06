La rosa della Juventus è la più ampia del campionato italiano anche se, come detto più volte da Maurizio Sarri, i bianconeri hanno potuto usufruirne solo poche volte, anche prima della sosta, a causa di infortuni, anche pesanti, a molti calciatori bianconeri. Ieri dopo quasi 7 mesi senza giocare, è tornato in campo Sami Khedira, ma Sarri aspetta anche altri "rinforzi". Almeno uno per ruolo. A centrocampo tornerà presto Ramsey, davanti Gonzalo Higuain e in difesa presto sarà a disposizione Giorgio Chiellini mentre per Merih Demiral ci sarà da attendere fino a metà luglio.