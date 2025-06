Juventus, sarà rivoluzione portieri? Cosa filtra

2025 Getty Images

Mentre la Juventus si prepara all’esordio nel Mondiale per Club, il direttore generale Comolli ha iniziato a pianificare il mercato estivo per rafforzare la rosa di Igor Tudor. Tra le priorità spicca il ruolo del portiere. Nonostante la fiducia in Michele Di Gregorio, arrivato dal Monza, la Juve cerca un secondo estremo difensore di pari livello per affrontare al meglio le numerose competizioni stagionali.L’interesse della Premier League, in particolare del Manchester City, per Di Gregorio potrebbe cambiare le carte in tavola. Il portiere, classe 1997, ha attirato l’attenzione di diversi club europei, anche se la sua intenzione è quella di restare a Torino e confermarsi come titolare.

In uscita, invece, c’è Mattia Perin, deciso a trovare più spazio. Su di lui ci sono Milan, Como e Bologna. Intanto, Pinsoglio resterà come terzo portiere, mentre Giovanni Daffara potrebbe entrare stabilmente in prima squadra.Per il futuro, si monitora Elia Caprile, pronto a essere riscattato dal Cagliari, ma il sogno resta Gianluigi Donnarumma, il cui rinnovo con il PSG è in stallo. La Juve si muove, pronta a rivoluzionare la porta per la nuova stagione.